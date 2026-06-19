Алексей Текслер: От инфраструктуры нужно обеспечить максимум отдачи для жителей

Больше внимание уделяется первичному звену и кадрам в медицине. Фото: пресс-служба губернатора.

Алексей Текслер озвучил итоги реализации национальных проектов в 2025 году. Кассовое исполнение превысило 99% — это лучший показатель за все время реализации. Об этом губернатор сообщил на ежегодном обращении к депутатам Заксобрания.

За последние семь лет в регионе построены и отремонтированы 481 объект здравоохранения, введены в строй 67 новых детских садов и 20 школ, еще более 200 отремонтированы. Также ремонтировались учреждения культуры и спорта, библиотеки.

— Мы должны вовлечь людей в заботу о своем здоровье, вовлечь жителей — разного возраста, замечу, не только детей и подростков — в новые профессии, вовлечь в культуру, спорт, волонтерство, ведь именно забота о ближнем делает человека — человеком, а общность людей — народом, — подчеркнул Алексей Текслер. — И это во многом более сложные задачи, чем просто построить объекты здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Глава региона поручил руководителям муниципалитетов и профильных ведомств обеспечить полную загрузку созданных объектов.