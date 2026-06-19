«У каждого дома должна быть управляющая компания»: Текслер поручил решить проблемы многоквартирных домов

Заявление Текслер сделал во время обращения к областному парламенту. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер потребовал, чтобы ни один дом не оставался без управляющей компании. Такое поручение он дал во время ежегодного обращения к депутатам Законодательного Собрания. Работу должны активизировать министерства, госжилинспекция, главы муниципальных образований.

— Речь идет об обслуживании домов, по разным причинам оставшихся без управляющих компаний, — сказал Алексей Текслер. — В подавляющем большинстве — это старый жилищный фонд, где иногда годами не могут выбрать способ управления. Трудности, которые ложатся на муниципалитеты в этой связи, понятны. Но мы не можем подвергать жителей риску. За каждым домом должна быть управляющая компания, и она должна выполнять свои обязательства.

В 2025 году Алексей Текслер заявил о старте проекта по масштабному обновлению инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства «Большой ремонт 74». Проект включает, в том числе повышение качества коммунальных услуг.