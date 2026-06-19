Алексей Текслер поручил увековечить участие Челябинской области в спецоперации

На обращение пришли участники спецоперации, которые сегодня работают депутатами. Фото: пресс-служба губернатора.

В Челябинской области начинается работа по созданию Открытой книги памяти. В ней будет рассказываться об участии южноуральцев в спецоперации, в том числе в тылу. Поручение дал губернатор Алексей Текслер во время своего обращения к Законодательному Собранию.

— Не менее важно сегодня, когда наши земляки отважно сражаются на фронте, а здесь в тылу добиваются трудовых успехов во имя Победы, начать это все фиксировать, документировать в Открытую книгу памяти и бережно передавать будущим поколениям, — сказал глава региона. — Тем более, у нас есть и Герои России, и те, кто, награжден орденами и высокими государственными наградами. Такая работа по увековечиванию воинского подвига и трудового вклада должна вестись с привлечением ветеранов СВО, общественного и экспертного сообщества. Это нужно для нас, живущих сегодня, и для будущих поколений, для укрепления духовной силы и сегодня, и на будущее.

Также Алексей Текслер рассказал, что Челябинская область продолжает помогать спецоперации, каждый месяц отправляя технику и другие грузы.