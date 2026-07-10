Ожидается неустойчивая погода: челябинский гидрометцентр - о прогнозе на 10 июля

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В челябинском гидрометцентре, рассказали о погоде на четверг.

В большинстве районов области пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Днем синоптики не исключают выпадение града. Ночью и утром в отдельных районах возможны туманы. Ветер будет южным с переходом на северо-восточный, его скорость составит от двух до семи метров в секунду, местами порывы будут достигать двенадцати метров в секунду. Воздух прогреется до 30 градусов тепла в дневные часы, ночью столбик термометра покажет от 15 до 20 градусов.

В самом Челябинске прогнозируется схожая картина. Ночью пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Днем также вероятны кратковременные осадки, местами — гроза. Ветер восточного направления со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до 18-20 градусов, днем воздух прогреется до 26 — 28 градусов тепла.

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