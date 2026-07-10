От звезд до лунного календаря: директор астрокомплекса ЮУрГГПУ получила награду на «Расулевских чтениях»

Фото: Рамиль ГАЛИ. Перейти в Фотобанк КП

Директору астрокомплекса ЮУрГГПУ Жанне Буйло вручили благодарственное письмо от председателя Центрального духовного управления мусульман России. Об этом сообщают в пресс-службе университета. Награда вручена за многолетнее сотрудничество в подготовке к изданию мусульманского лунного календаря.

- Ваш созидательный труд на стыке науки и духовности помогает открывать красоту мироздания и пробуждать в сердцах людей верность истинным ценностям, - говорится в благодарственном письме.

Церемония награждения состоялась 4 июля в Троицке в рамках VII Международной и XV Всероссийской научно-практической конференции «Расулевские чтения». Конференция стала одной из крупнейших площадок, объединивших представителей науки, религиозных организаций, органов власти, молодежи и культурной общественности. Главная тема форума в 2026 году - единство традиционных ценностей народов России.

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