Объединяя эпохи и территории: «Аркаим» представил интерактивную программу на историческом фестивале в Сибири

Фото: Иван Скоров. Источник: Фестиваль «Абалакское поле» / vk.com

В Тюменской области стартовал XVII фестиваль исторической реконструкции «Абалакское поле». Впервые ключевым участником масштабного форума станет челябинский музей-заповедник «Аркаим». Традиционно мероприятие было посвящено эпохе раннего средневековья (VIII–XI века), однако участие «Аркаима» позволит значительно расширить исторические горизонты фестиваля.

— Мы решили объединить эпохи и территории. Если Аркаим находится на границе Урала, то Абалак называют «воротами в Сибирь». Два наших края неразрывно связаны. Причем это не просто соседство на карте, а сложное переплетение истории, экономики, природы и культуры. Это мы и хотим подчеркнуть, — рассказала генеральный директор музея-заповедника Елена Кондрашина.

Гостей ждет насыщенная интерактивная программа. На площадке «Степь бронзового века» состоится шоу древней металлургии, экспозиция «Страна городов» познакомит с уникальными репликами археологических находок. В рамках паблик-тока историки обсудят мифы о древних татуировках, феномене каннибализма и даже исторических мемах. А кульминацией станет гастроужин «Тропа кочевника» с меню из локальных продуктов степной зоны, которые помогали людям веками выживать в суровых условиях. Также «Аркаим» обсудит с организаторами «Абалакского поля» создание совместного туристического маршрута, который соединит Урал и Сибирь.

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