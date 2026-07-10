Наплыв туристов осложнил вывоз мусора в курортных зонах Челябинской области

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Летом водоемы Челябинской области привлекают большое число отдыхающих со всей страны. Это создает серьезную проблему коммунальным службам. Парковки рядом с популярными курортами не могут вместить всех желающих, поэтому туристы вынуждены ставить автомобили в два ряда, из-за чего мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам.

Чаще всего заторы случаются в курортных зонах Миасса и Чебаркуля. Так, в эти выходные 4-5 июля мусоровозу перегородили дорогу машины возле санаториев «Сосновая горка» и «Кисегач», базы отдыха «Голубой Еланчик» и озера Тургояк.

- Проблема усугубляется и кратным ростом объема отходов: отдыхающие везут с собой провизию, упаковку, одноразовую посуду. А после несут на контейнерную площадку, проезд к которой заблокирован автомобилями. Это приводит к переполнению баков, а в жаркую погоду – к распространению неприятного запаха. Поэтому прежде чем бросить машину на дороге, просим отдыхающих задуматься о последствиях, – отметил заместитель генерального директора ЦКС по производству Алексей Петров.

Специалисты регионального оператора фиксируют рост числа сбоев именно в выходные дни – с пятницы по воскресенье. В результате коммунальщикам приходится повторно возвращаться на маршруты или переносить вывоз на следующие дни.