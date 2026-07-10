Верховный суд вступился за студентку, ставшую инвалидом после ДТП с участием челябинского экс-вице-губернатора

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России встал на сторону семьи Анастасии Вяткиной, тяжело пострадавшей в ДТП с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова. Судебная коллегия пересмотрела решения нижестоящих инстанций и увеличила размер компенсации.

Как сообщает «ФедералПресс», бывшего вице-губернатора обязали полностью оплатить расходы на лечение Анастасии Вяткиной в частных клиниках. Ранее суды региона исключали эти расходы. Заявители, выражая несогласие с суммами, указывали, что понесенные расходы были абсолютно разумными и необходимыми для восстановления и поддержания здоровья дочери.

Напомним, серьезная авария произошла в июле 2019 года в Аргаяшском районе. Во время столкновения Lexus Андрея Косилова и Lada Vesta серьезно пострадала пассажирка отечественного автомобиля Анастасия Вяткина. Полученные травмы привели к инвалидности и полной утрате трудоспособности. Девушке пришлось оставить учебу и работу администратора в фитнес-клубе Екатеринбурга. Ее семья обратилась в суд с требованием компенсировать расходы на лечение и реабилитацию, включая платные медицинские услуги, а также утраченный заработок.

Land Cruiser выехал на встречную полосу на повороте. У водителя «Лады» не было шансов уйти от столкновения. Фото: читатели «КП»

Сам Косилов настаивал на снижении выплат, а позже и вовсе потребовал взыскать с пострадавшей студентки расходы на своего адвоката. Верховный суд указал, что региональные инстанции необоснованно ограничили право Вяткиной на возмещение расходов только лечением в государственных больницах.

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