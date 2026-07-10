Часть всероссийского рекорда: уже 178 выпускников Челябинской области получили на ЕГЭ 100 баллов

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году выпускники Челябинской области внесли весомый вклад в общероссийский рекорд, установленный по итогам Единых государственных экзаменов. Как сообщает министерство образования и науки региона, по предварительным данным в общей сложности 178 южноуральских школьников получили 100 баллов за свои работы. При этом 11 выпускников продемонстрировали выдающиеся знания сразу по двум учебным предметам. Кроме того в регионе зафиксирован устойчивый рост интереса к предметам естественно-научного профиля. Все больше одиннадцатиклассников выбирают для сдачи физику, химию, биологию, информатику и профильную математику.

Эти достижения стали частью масштабного всероссийского успеха. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил Президенту России Владимиру Путину о том, что в стране установлен исторический рекорд: 330 тысяч участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ.

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