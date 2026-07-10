Доставали даже тещу: челябинские приставы оштрафовали банк на 150 тысяч рублей за назойливые звонки родственникам

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ГУФССП России по Челябинской области оштрафовало кредитную организацию на 150 тысяч рублей за нарушение законодательства при возврате просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для проверки стало обращение жителя Челябинска. В ходе взыскания долга, возникшего из-за просрочки по договору, банк многократно звонил третьим лицам заемщика — его жене, теще и дочери. Согласия на взаимодействие они не давали, номера их телефонов в договоре указаны не были. Кроме того, родственники не являются клиентами банка.

Судебные приставы выявили дополнительные нарушения: передачу информации о задолженности третьим лицам и неоднократные звонки заемщику в течение дня. По закону кредитор имеет право звонить не чаще одного раза в сутки. Звонки поступали с разных номеров, которые судебные приставы установили как принадлежащие банку.

По факту нарушений был составлен протокол по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Отягчающими обстоятельствами признаны ранее имевшиеся факты привлечения этого же банка к ответственности за аналогичные правонарушения в Оренбургской области и дважды в Кемеровской области — Кузбассе. Кредитное учреждение погасило назначенный штраф в установленный законом срок.

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