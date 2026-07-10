На «Курчатов фесте» в Челябинске выступили Евгений Миронов и Александра Урсуляк

Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Четвертый фестиваль классической музыки под открытым небом «Курчатов Фест» проходит в Челябинске. Накакнуне, 9 июля, на сцену на площади Науки у памятника академику вышли звезды российской театральной сцены. Евгений Миронов и Александра Урсуляк исполнили главные роли в премьерной постановке по мотивам комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона. Аккомпанировал артистам Государственный симфонический оркестр Челябинской области под управлением Алексея Рубина.

Евгений Миронов и Алексей Рубин стали амбассадорами проекта «Челябинск – культурная столица 2027 года». Губернатор Алексей Текслер вручил артистам памятные таблички. Как отметил глава региона, проведение таких событий, как «Курчатов Фест», дало Челябинску возможность получить высокое звание «Культурной столицы 2027 года».

Сегодня, во второй день фестиваля, на сцену выйдут оперная певица Ольга Перетятько и солист Большого и Мариинского театров Иван Гынгазов и исполнят шедевры оперной классики.