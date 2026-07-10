Разыскивают с помощью беспилотников: пожилая женщина ушла на прогулку и не вернулась

Фото: предоставлено пресс-службой полиции Южного Урала

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» проводят масштабные поиски 76-летней Нины Васильевны Вергуновой. По предварительным данным, 9 июля женщина ушла на прогулку по территории санатория «Кисегач» и не вернулась.

Известно, что при себе у пенсионерки не было мобильного телефона. Есть вероятность, что женщина может быть дезориентирована на местности.

- К поискам привлечен личный состав районной полиции. С применением служебных беспилотных летательных аппаратов и наземными силами обследуется лесной массив вблизи санатория, береговая линия и прилегающая территория, - сообщают в пресс-службе полиции Южного Урала.

Приметы разыскиваемой: Нина Васильевна Вергунова, 1948 года рождения. Была одета в голубую рубашку с рисунком «веточки», укороченные брюки черного цвета и серую кепку.

Стражи порядка просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении женщины, незамедлительно сообщить об этом в дежурную часть МО МВД России «Чебаркульский» по телефонам: 8 (351) 682-25-22 или 102.

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