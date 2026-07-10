Сила традиций и любви: три семьи из Челябинской области стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

Фото: группа "Это у нас семейное" /ВКонтакте

Сразу три команды из Челябинской области вошли в число победителей конкурса «Это у нас семейное», который проводится на базе Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Итоги состязания подвели в Москве.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем официальном канале в Макс поздравил земляков и отметил, что эти семьи являются примером настоящей любви, сплоченности и взаимного уважения.

Среди победителей — династия Малаховых и Станевич из села Кизильское. Семья уже двести лет сохраняет ремесло бортничества (пчеловодства), передавая традиции от отца к сыну на протяжении шести поколений. Самой старшей представительнице династии, прабабушке Анастасии Михайловне, сейчас 94 года. По словам главы региона, семья бережно чтит свои корни.

Фото: группа "Это у нас семейное" /ВКонтакте

Еще одной победительницей стала большая семейная команда Глебец, Гусаровых и Макаровых, объединившая 11 человек из Коелги и Челябинска. Супруги не только воспитывают детей в труде, но и активно собирают гуманитарную помощь для фронта. Недавно их уже признавали «Доброй семьей года».

Фото: группа "Это у нас семейное" /ВКонтакте

Третьей командой-победительницей из региона стала многодетная семья Петровых из Магнитогорска. Все поколения в доме объединены музыкой. Помимо участия в конкурсе, супруги ранее были награждены орденом «Родительская слава». Семья регулярно организует благотворительные праздники для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: группа "Это у нас семейное" /ВКонтакте

Всего в проекте победило 60 семей. Они получили сертификаты на улучшение жилищных условий и подарки от партнеров конкурса.

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