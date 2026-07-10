Сила традиций и любви: три семьи из Челябинской области стали победителями конкурса «Это у нас семейное»

Сразу три команды из Челябинской области вошли в число победителей конкурса «Это у нас семейное», который проводится на базе Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Итоги состязания подвели в Москве.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем официальном канале в Макс поздравил земляков и отметил, что эти семьи являются примером настоящей любви, сплоченности и взаимного уважения.
Среди победителей — династия Малаховых и Станевич из села Кизильское. Семья уже двести лет сохраняет ремесло бортничества (пчеловодства), передавая традиции от отца к сыну на протяжении шести поколений. Самой старшей представительнице династии, прабабушке Анастасии Михайловне, сейчас 94 года. По словам главы региона, семья бережно чтит свои корни.
Еще одной победительницей стала большая семейная команда Глебец, Гусаровых и Макаровых, объединившая 11 человек из Коелги и Челябинска. Супруги не только воспитывают детей в труде, но и активно собирают гуманитарную помощь для фронта. Недавно их уже признавали «Доброй семьей года».
Третьей командой-победительницей из региона стала многодетная семья Петровых из Магнитогорска. Все поколения в доме объединены музыкой. Помимо участия в конкурсе, супруги ранее были награждены орденом «Родительская слава». Семья регулярно организует благотворительные праздники для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Всего в проекте победило 60 семей. Они получили сертификаты на улучшение жилищных условий и подарки от партнеров конкурса.
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