В Челябинской области ограничен проезд по трассе М-5

Фото: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области ограничили проезд на участке трассы М-5. Речь идет о 1823-м километре дороги. Там при движении в сторону Москвы для водителей доступна лишь правая полоса.

Как пояснили в региональной Госавтоинспекции, левая полоса временно заблокирована. На ней стоит автовышка. Рабочие поднялись к вершине электроопоры, чтобы выполнить ремонт. Но вышка в неудачный момент сломалась. Свободный проезд возобновится, когда проблему устранят.

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