В южноуральском Париже мобильный интернет разогнали на треть

Фото: МТС

В селе Париж Челябинской области заметно выросла скорость мобильной передачи данных. Местные жители и гости теперь могут пользоваться интернетом быстрее, чем раньше, даже в часы пиковых нагрузок. Технические специалисты расширили зону действия сотового сигнала, добавив дополнительный частотный диапазон с улучшенной проникающей способностью. Это позволило увеличить пропускную способность сети более чем на 30%.

Теперь в Париже комфортно работают голосовые вызовы через интернет (VoLTE) — можно одновременно разговаривать и загружать файлы или общаться в мессенджерах. Чтобы воспользоваться этой функцией, достаточно включить ее в настройках смартфона.

Путешественники тоже оценят изменения. Село Париж — популярное место у туристов, приезжающих познакомиться с культурой нагайбаков, коренного народа Южного Зауралья, а также узнать больше об истории победы над Наполеоном, в честь которой населённый пункт получил своё название. Быстрый интернет поможет гостям оперативно находить информацию о достопримечательностях и делиться впечатлениями в соцсетях.

Как отметил директор МТС в Челябинской области Алексей Быков, Париж ежегодно принимает тысячи туристов во время фестивалей, поэтому наращивать скорость передачи данных важно и для жителей, и для гостей.