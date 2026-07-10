В Челябинской области после дождей вырос уровень воды в реках и водохранилищах

Дамбы и плотины, по данным минэкологии, работают в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

После сильных дождей в части водоемов Челябинской области поднялся уровень воды.

— По данным Нижне-Обского бассейнового водного управления, уровень воды увеличился в Троицком, Кыштымском, Долгобродском, Аргазинском, Верхнеуфайлейском, Нижнеуфалейском, Зюраткульском, Магнитогорском водохранилищах и Поликарповском пруду, — сообщили в региональном министерстве экологии.

При этом в Южноуральском, Шершневском, Малосаткинском водохранилищах и в Миасском городском пруду вода, наоборот, понизилась. В целом за последние сутки амплитуда колебаний воды составила от -22 до +9 сантиметров по отношению к предыдущему дню.

В районе села Новоандреевка в реке Миасс так прибыла вода, что подтопило пойму.

Специалисты называют сложившийся водный режим неустойчивым. И в ближайшие дни ситуация не изменится.

На вечер 10 июля, а также весь день 11 июля прогнозируют сильные ливни, грозы с крупным градом и даже шквалистый ветер до 25 метров в секунду. Правда, такие бури, по расчетам метеорологов, разразятся не повсеместно, а лишь в отдельных районах.

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