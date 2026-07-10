В Челябинске женщина погибла от рук пьяного сожителя

47-летнего челябинца задержали за убийство Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Челябинска убил сожительницу во время ссоры.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», все произошло в квартире на улице 60-летния Октября. 47-летний горожанин в пьяном угаре разругался с 46-летней партнершей и бросился на нее с ножом. Удар в грудь оказался смертельным.

Убийцу быстро поймали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Следователи намерены просить суд отправить мужчину под стражу. По делу уже назначили несколько экспертиз.

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