Знает законы, метко стреляет, показывает пример: в челябинском ГУФСИН выбрали лучшего наставника

Фото: ГУФСИН по Челябинской области

В ГУФСИН по Челябинской области прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший наставник».

За почетное звание боролись 17 претендентов. Они демонстрировали навыки в строевой подготовке и стрельбе из пистолета, знание боевых приемов и нормативной базы. Частью испытаний стал конкурс видеороликов «Я наставник».

Как рассказали в региональном ГУФСИН, победителем стал начальник пожарной части тюрьмы Вячеслав Сурков. Второе место досталось начальнику караула отдела охраны Исправительной колонии № 15 Виталию Русакову. На третьем - старший инспектор отдела охраны СИЗО №1 Иван Великов.

По словам начальника отдела воспитательной и социальной работы с личным составом регионального ГУФСИН Надежды Федосеевой, конкурс призван повысить профессиональное мастерство участников. Кроме того, профессиональное соревнование помогает специалистам обмениваться опытом.

— Наставник должен быть для молодого сотрудника достойным примером во всем: опытным и грамотным профессионалом, внимательным, терпеливым и целеустремленным человеком, на которого всегда и во всем можно положиться, — подчеркнула Надежда Федосеева.

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