Таможенники заблокировали ввоз 1,8 тонны черешни на Южный Урал

Черешню не указали в таможенной декларации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинские таможенники не разрешили ввозить в Россию свежую черешню без декларации.

Ягоды вырастили в Таджикистане и доставляли в Россию грузовиком. На границе фуру взвесили. Тут-то и обнаружилось, что в ней на 1,8 тонны больше груза, чем заявлено. Перевозчик не указал черешню в декларации.

Теперь фирме, которая занимается перевозками, грозит штраф за недекларирование товара. Вдобавок бизнесменам придется внести таможенные платежи за ягодный «излишек».

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