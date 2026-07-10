Миасец забил соседа табуретом из-за пропавших ключей от квартиры

Фото: СУ СК по Челябинской области

В Челябинской области поймали подозреваемого в жестоком избиении, которое привело к смерти пенсионера.

По версии следствия, 62-летний житель Миасса пригласив в гости 45-летнего соседа. Мужчины не просто так общались, а стали выпивать.

Во время застолья гость заметил, что ключи от его квартиры куда-то запропастились. Он обвинил в пропаже собутыльника.

Разгорелась ссора, а затем и драка. Младший спорщик схватил табурет и принялся колотить им старшего по голове.

Избитый остался лежать, а агрессор сбежал. 62-летний мужчина умер от полученных травм. О его смерти узнали лишь спустя неделю, когда сестра мужчины, тревожась из-за исчезновения брата, обратилась в полицию.

Подозреваемого вскоре вычислили и задержали в Копейске. Как сообщили в региональном СУ Следственного комитета, в отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшем смерть человека.

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