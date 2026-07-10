Оперная певица Ольга Перетятько проехала весь Челябинск на самокате

Ольга Перетятько Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске вечером 10 июля завершится музыкальный фестиваль «Курчатов фест».

Солнце палило весь день, но к 20:00 зрители все равно подтягиваются к сцене у памятника Курчатову. Люди с веерами, в легких платьях и панамах приходят наслаждаться изысканным исполнением. Несмотря на жаркую погоду, зал под открытым небом заполняется.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

И это неспроста. Сегодня выступают Ольга Перетятько и Иван Гынгазов. В программе арии и дуэты, мировая классика. А в конце второго отделения артисты обещают сюрприз.

Ольга Перетятько в Челябинске впервые.

— Взяла самокат, проехала весь город, гуляла босиком по траве — заземлилась. У города огромный потенциал, а оркестр потрясающий! — призналась певица.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

— Настоящее Божье благословение, когда человек преумножает свой талант во славу Божью. Музыка — это благословение в звуках, — прокомментировал секретарь Челябинской епархии, протоиерей Игорь Шестаков.

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

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