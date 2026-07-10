Маленькая и рыжая: в Челябинском зоопарке появилась новая альпака

Фото: Челябинский зоопарк

В компании альпака, живущих в Челябинском зоопарке, произошло пополнение. Альпака Дуся стала мамой, родив самочку ярко-рыжей окраски.

Малышку назвали Фросей – чтобы имя гармонировало с материнским. Она уже гуляет на виду у зрителей – сейчас альпака находятся в вольере косуль.

— Альпака имеют огромную палитру оттенков: до 24 разных вариантов. А сам окрас зависит от взаимодействия нескольких генов, — объяснили в пресс-службе зоопарка непохожесть рыжей дочки на белоснежную маму.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.