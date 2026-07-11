Фото: Архив "КП".
Ловко перебирая лапками и обглядываясь по сторонам, медвежонок перебегал пути на станции Тундуш в Челябинской области. Косолапого заметили работники станции. Малыш, ничего не боясь, прогулялся по путям и скрылся в неизвестном направлении.
- У каждого маленького медвежонка должен быть свой горшочек с медом... и четкое знание правил безопасного поведения на железной дороге, - шутят сотрудники ЮУЖД, которые поделились видео в соцсетях.
Видео: ЮУЖД
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