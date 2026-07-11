Медведи нередко выходят к людям. Фото: Архив "КП".

Ловко перебирая лапками и обглядываясь по сторонам, медвежонок перебегал пути на станции Тундуш в Челябинской области. Косолапого заметили работники станции. Малыш, ничего не боясь, прогулялся по путям и скрылся в неизвестном направлении.

- У каждого маленького медвежонка должен быть свой горшочек с медом... и четкое знание правил безопасного поведения на железной дороге, - шутят сотрудники ЮУЖД, которые поделились видео в соцсетях.

Медвежонок вышел на железнодорожную станцию в Челябинской области Видео: ЮУЖД

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.