В Металлургическом районе Челябинска запустят реновацию 3 гектаров земли

На реновацию отводится пять лет. Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске готовят документы для перезапуска нежилой зоны в Металлургическом районе. Речь идет о территории площадью 3,1 гектара на углу улиц 50-летия ВЛКСМ и Черкасской. Администрация города уже разработала проект распоряжения о комплексном развитии этого участка.

На реализацию проекта отводят пять лет. Сейчас на этом участке автозаправка, заброшенный объект и большое количество коммуникаций. Проект предусматривает масштабную модернизацию инженерных сетей. Что именно появится на месте старых построек — пока не уточняется. Параметры будущих объектов утвердят позже, когда подготовят планировочную документацию. При этом застройщика обяжут обеспечить территорию всей необходимой инфраструктурой — дорогами, сетями и социальными объектами.

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