Деревья убрали, но трамваи не ездят: в Златоусте продолжают ликвидировать последствия урагана

От разгула стихии пострадали и автовладельцы. Фото: Станислав Костин

В Златоусте прошло заседание комиссии по чрезвычайной ситуации. Напомним, вчера там прошел ураган, который повалил деревья, оборвал провода и повредил крыши.

Как рассказали в МинЖКХ региона, на данный момент дороги очищены от завалов, деревья убрали. Автобусы и такси ездят, но трамваи - нет.

- Движение пока не восстановлено из-за множественных порывов контактной сети, - прокомментировали в министерстве.

Над восстановлением электричества работает 34 человека, 9 бригад и 11 единиц техники. Свет планируют полностью дать к 16:00.

В десяти многоквартирных домах повредило крыши - специалисты обещают все починить к 12 июля. А сегодня до конца дня планируется восстановить подачу горячей воды - идут работы на двух магистральных трубопроводах. Также идет ремонт в котельных.

Напомним. для регулирования ситуации утром 11 июля в Златоуст приехали министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области Антон Дрыга и исполняющий обязанности министра ЖКХ Челябинской области Андрей Кузнецов.

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