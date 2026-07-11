Жара до 35 градусов, а где-то — град с ливнями: Челябинскую область снова накрывает непогода

Грозы накрыли Южный Урал. Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Челябинскую область продолжает штормить. По прогнозу синоптиков завтра, 12 июля, в отдельных районах области снова пройдет сильная гроза, а где-то даже град. Дожди и грозы начнутся еще ночью. При этом днем будет пекло - в южных районах, по данным Челябинского гидрометцентра, до +35 градусов. И это все с переменной облачностью и дождем.

В Челябинске в воскресенье - 28-30 градусов, небольшие дожди, но град с грозой все же возможны.

В МЧС призывают жителей Челябинской области по возможности остаться дома в непогоду. Если все-таки пришлось выйти, лучше держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередач и старых деревьев — в сильный ветер они представляют серьезную опасность.

Напомним, в Златоусте до сих пор восстанавливают город после урагана, который накрыл город в пятницу вечером. А в Миассе наблюдаются проблемы с электричеством.

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