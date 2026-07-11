«Купил новую рогатку, проверял»: в Челябинске задержали мужчину, который расстрелял окно

Мужчина уверяет, что проверял рогатку. Фото: скрин видео ГУ МВД по Челябинской области

В июле в полицию Челябинска стали поступать жалобы от жителей одного из домов. Люди рассказывали, что неизвестный повредил стекла в их квартирах. Оперативники уголовного розыска взялись за дело. Они обошли квартиры соседних домов и опросили сотни человек. Такая кропотливая работа принесла результаты — нашлись очевидцы, которые видели, кто и откуда стрелял.

В итоге полицейские вышли на след и задержали нарушителя. Им оказался уроженец Свердловской области 56 лет. На месте его проживания оперативники нашли охотничью рогатку и металлические шарики. Именно из них мужчина стрелял в сторону жилого дома, разбивая окна.

Вот такими шариками стреляет охотничья рогатка. Фото: скрин видео ГУ МВД по Челябинской области

- Купил неделю назад новую охотничью рогатку. Проверял и попал в окно. Так получилось, я не специально стрелял. Очень сожалею, даже не понял что попал, - рассказал мужчина полицейским.

Теперь стрелку грозит ответственность по закону. Кроме того, ему придется возместить ущерб всем пострадавшим челябинцам.

- Если надо - вставлю стекла, - добавил «стрелок».

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