На Челябинскую область обрушится шторм, в Челябинске - жара: рассказываем о погоде на 12 июля

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский гидрометцентр выпустил экстренное штормовое предупреждение. Непогода ожидается в регионе уже сегодня днем, а также ночью и днем 13 июля.

По данным синоптиков, в отдельных районах области прогнозируются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы и град, местами крупный. Ожидается шквалистое усиление ветра, порывы которого достигнут 25 метров в секунду и более.

В Челябинске сегодня будет жаркая и пасмурная погода. Температура днем +24 - +28 градусов, ночью + 21.

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