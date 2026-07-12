Битва на асфальте: в Челябинске решается судьба медалей Кубка России по лыжероллерам

Фото: Министерство спорта Челябинской области/vk.com

Сегодня, 12 июля, в столице Южного Урала завершается второй этап Кубка России по гонкам на лыжероллерах. Челябинск впервые принимает подобные соревнования, об этом сообщили в Министерстве спорта Челябинской области.

Вчера, 11 июля, торжественная церемония открытия состоялась на Площади Революции. В ней приняли участие заместитель губернатора Вадим Евдокимов и председатель Комитета по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России Галина Шлыкова. На старт вышли спортсмены из 22 регионов страны.

В первый соревновательный день определились победители спринтерской гонки на дистанции 200 метров свободным стилем — квалификацию, четвертьфиналы, полуфиналы и финалы успешно преодолели сильнейшие атлеты. Лучшими стали спортсмены из Санкт-Петербурга и Воронежской области.

Решающие заезды состоятся сегодня на лыжной базе «Карпов пруд». Спортсменам предстоит побороться за медали в дисциплине «масс-старт». После завершения забегов здесь же пройдет официальная церемония закрытия соревнований.

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