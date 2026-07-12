Оценили на высшем уровне: Алексей Текслер отметил Николая Плохих региональной наградой

Фото: Страница Николая Плохих/vk.com

Глава региона Алексей Текслер подписал постановление о награждении медалью «За заслуги перед Челябинской областью» II степени. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, награду получил Николай Александрович Плохих — за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Награда вручается на основании регионального закона «О наградах Челябинской области». Стоит отметить, что это одна из высших форм поощрения граждан за выдающиеся достижения во благо Южного Урала.

Напомним, ранее Николай Плохих покинул пост главы Брединского района по состоянию здоровья. Он руководил округом с перерывами с 2001 года.

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