«Косолапые гости» атакуют Югру: медведи выходят к трассам и дачным поселкам в поисках еды

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Сразу из нескольких муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа поступили сигналы о выходе диких животных к людям. Как сообщает ugra-news.ru, мишки замечены в опасной близости от жилых домов и на дорогах.

Дачники Мегиона сообщили специализированным службам, что взрослый медведь прогуливается по территории некоторых СНТ. Также на днях администрация Лангепаса предупреждала горожан об обнаружении следов хищника на городском кладбище и просила местных жителей временно не приближаться к его окрестностям, так как это представляет прямую угрозу безопасности.

Соседний регион также столкнулся с проблемой. Мэр Стрежевого (Томская область) сообщил о «вандализме» молодого медведя, который повредил две контейнерные площадки в районе 7-го и 8-го километра автодороги Стрежевой — Нижневартовск. Очевидцы отмечают, что зверя трудно напугать шумом автомобилей, а ведет он себя крайне агрессивно.

Специалисты связывают массовый выход животных к людям с недостатком кормовой базы в тайге и лесными пожарами. Зоозащитники напоминают югорчанам, что подкармливать диких зверей опасно: это подвергает риску жизнь человека и приучает медведя искать пропитание рядом с жильем.

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