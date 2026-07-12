Не имел права управлять транспортным средством: в Красноармейском районе 21-летний водитель питбайка погиб в столкновении с иномаркой

Фото: Алексей ФОКИН.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в селе Пашнино Красноармейского района. Как сообщили в пресс-службе полиции Южного Урала, около восьми часов вечера автомобиль «Шевроле Круз» совершил столкновение с двухколесным транспортным средством.

По предварительной информации Госавтоинспекции, 35-летний водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу водителю питбайка. В результате аварии 21-летний мотоциклист получил тяжелые травмы. Несмотря на экстренную госпитализацию и усилия врачей, молодой человек скончался в медицинском учреждении.

В ходе разбирательства полицейские установили отягчающие обстоятельства: пострадавший управлял питбайком, который не подлежит официальной регистрации, не имея при этом водительского удостоверения — оно ему никогда не выдавалось.

Сейчас автоинспекторы устанавливают все причины и условия, повлекшие за собой смертельную аварию.

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