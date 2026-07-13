В центре Челябинска созрели абрикосы

Фото: Николай Антипин. Объединенный госархив Челябинской области

На Свердловском проспекте в Челябинске поспели абрикосы.

Плодовые деревья высажены возле здания архивохранилища №1. Они красиво цветут весной. Плоды обычно так рано не созревают, но аномальная погода в этом году оказалась сильнее природного «расписания». Тем более, что абрикосы растут с теплой южной стороны здания. Вдобавок это деревья элитных сортов.

Налившиеся плоды уже начали осыпаться с веток.

— Мы продегустировали все три сорта, — рассказали в Госархиве Челябинской области. — Самые красивые и румяные плоды, конечно, у «Снежинского», но самые вкусные — у ветерана южноуральской селекции «Кичигинского».

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