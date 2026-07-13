Челябинской семье нужно четыре года, чтобы накопить на квартиру

В Челябинской области вырос срок, в течение которого придется копить деньги на квартиру Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинская область заняла 19-е место в рейтинге российских регионов по доступности жилья, опубликованном «РИА Новости».

Южноуральской семье нужно четыре года, чтобы скопить на квартиру площадью 60 «квадратов». При этом год назад положение было лучше: на квартиру предполагалась копить 3,8 года. Стоимость двухкомнатной квартиры в Челябинске оценили в среднем в 5,3 млн рублей.

Авторы рейтинга брали для расчета семью из двух взрослых и ребенка. Предполагали, что квартиру будут покупать не в новостройке, а на вторичном рынке, причем копить станут очень старательно: будут откладывать все деньги за вычетом прожиточных минимумов, добавят к этому депозиты в банке.

На первом месте в перечне Мурманская область. Там двушка стоит 4,9 млн рублей, а откладывать на ее покупку придется 2,1 года.

На последнем месте в рейтинге Крым. Квартиру там оценили в 10,6 млн рублей, а срок накопления на нее – в 13 с половиной лет.

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