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НовостиПроисшествия13 июля 2026 3:56

В Челябинской области легковушка заехала под грузовик

Движение на трассе М-5 ограничено из-за смертельного ДТП с грузовиком
Елена КОЛЧИНА
Погиб 23-летний мужчина

Погиб 23-летний мужчина

В окрестностях Миасса ранним утром 13 июля случилось смертельное ДТП. На 1767-м километре трассы М-5 ВАЗ-21150 выехал на встречную полосу и угодил под грузовик Mercedes-Benz.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, за рулем легковушки был 23-летний мужчина. Он погиб на месте.

После аварии грузовик перегородил часть дороги. В районе ДТП ввели реверсивное движение.

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