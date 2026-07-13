В Челябинске 19% фирм готовы принять работников-подростков

Подростки ищут работу продавцов, официантов, промоутеров и сборщиков заказов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 7% фирм готовы принять сотрудников, которым еще не исполнилось 18 лет, на работу. Еще 12% согласны взять подростков на стажировку. Таковы результаты опроса, проведенного Superjob.

Чаще всего школьникам предлагают места курьеров, продавцов и кассиров, промоутеров, официантов, работников ресторанов быстрого питания.

Сами подростки трезво оценивают свои перспективы и в резюме заявляют, что ищут все те же вакансии. Разница в том, что самое популярная специальность у работодателей – курьер, а подростки чаще всего заявляют, что хотят быть продавцами.

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