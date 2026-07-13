Не внял запрету: магнитогорец погиб на озере в Башкортостане

Магнитогорец купался пьяным Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Магнитогорска погиб в Башкортостане.

39-летний мужчина с семьей отдыхал на озере Калкан. Как рассказали в МЧС Башкортостана, выбранное родственниками место не подходило для купания. Там были установлены таблички, напоминающие о запрете заходить в воду. Но мужчина был пьян и предупреждения проигнорировал.

Магнитогорец нырнул в озеро, а вскоре пропал из виду. Родные бросились в озеро за ним, но на берег вытащили уже мертвым, мужчина успел захлебнуться.

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