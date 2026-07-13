Реконструкция очистных сооружений в Магнитогорске может завершиться досрочно

Фото: правительство Челябинской области

В Магнитогорск приехала делегация под руководством замглавы Минприроды России Максима Королькова. Визитеры посетили промышленные объекты и точки выполнения экологических проектов.

В частности, осмотрели газоочистные установки на Магнитогорском металлургическом комбинате, рекультивированную городскую свалку и очистные сооружения на берегах реки Урал.

На правом берегу работы по обновлению оборудования уже закончены, а на левом реконструкция началась в этом году.

— Коллеги идут с опережением графика. В случае сохранения текущих темпов мы сможем ввести объект в эксплуатацию досрочно – тогда стоки, поступающие в водные объекты, будут нормативно очищены от загрязняющих веществ, — сообщил Максим Корольков.

После всех рабочих встреч в Магнитогорске состоялся обучающий семинар. Он был посвящен строительству и реконструкции очистных сооружений, и выходу на нормативные показатели очистки, а также обмену самыми эффективными практиками при взаимодействии промышленности и государственных органов в сфере охраны воздуха и водных ресурсов.

— Соглашения с предприятиями позволяют перевести регулирование из режима штрафов и предписаний в режим партнерства, — объяснил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев. — Предприятия получают понятные целевые показатели и сроки, а органы власти – гарантированные обязательства по снижению сбросов и модернизации очистных сооружений.

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