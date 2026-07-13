Погода будет бушевать: на Южный Урал в ближайшую пару дней обрушатся грозы с градом

Грозы будут сопровождаться сильным ветром Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на 14 и 15 июля объявили штормовое предупреждение. Регион вновь ждут бури и обильные осадки.

— В отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, — предупредили в областном Гидрометцентре.

В грозу возможно шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. Вдобавок из-за сильных дождей может резко подняться уровень воды в реках.

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