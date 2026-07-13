В Челябинской области подросток стряхнул друга с мотоцикла, спасти упавшего юношу не удалось

Фото: ГАИ Челябинской области

В Челябинской области за последние дни несколько подростков получили тяжелые травмы в ДТП с мототехникой.

Ночью 12 июля двое юношей из Миасса катались на мотоцикле с коляской, причем один ехал на крыле коляски. 16-летний водитель допустил падение пассажира. 15-летний юноша сильно расшибся. Его привезли в больницу, но спасти жизнь пациента врачам не удалось, вскоре подросток умер.

Водитель попытался сбежать, но его быстро поймали. Теперь школьник-мотоциклист может стать фигурантом уголовного дела.

За несколько часов до того в Красноармейском районе 14-летняя девушка слишком сильно разогналась на мопеде, потеряла управление и врезалась в столб.

Днем ранее в Еманжелинском округе 15-летний мальчик на питбайке друга въехал в забор.

А на улице профессора Благих в Челябинске вечером 10 июля 17-летний юноша на питбайке столкнулся со встречным Volvo s60. Ударом питбайк отбросило на Ford Fusion.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области, трое выживших подростков серьезно пострадали, все они сейчас находятся в больнице.

— В текущем году в регионе пресечено свыше тысячи случаев, когда за рулем мототехники находились несовершеннолетние, — уточнили в ГАИ. — Среди нарушителей — 251 подросток, не достигший 16 летнего возраста. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что 41 несовершеннолетний управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

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