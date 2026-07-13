«Ситуация серьезная, но контролируемая»: в Златоусте продолжают ликвидировать последствия урагана

Фото: Олег Решетников/VK.com

В Златоусте продолжают восстанавливать город после сильнейшего урагана, который прошел в пятницу 10 июля. Как сообщил глава Злаутостовского городского округа Олег Решетников, основные дороги и тротуары очищены от деревьев.

- Электрики работают круглосуточно. Работают все специалисты ПАО «Россети Урал», плюс подключились аварийные бригады из соседних городов, - сообщил Решетников. - На утро понедельника остается 164 частных дома и 3 МКД без электричества.

По словам Олега Решетникова, без света остаются 164 частных и три многоквартирных дома:

- Полное восстановление «Россети» планируют до среды.

У 10 многоквартирных домов уже восстановлена кровля, в работе – еще 10. Крышу восстанавливают в детском саду №61, а в ДС № 91 – убирают упавшие деревья. На это время детей перевели в другие садики. По газу повреждения устранены, остаются пять частных домов, где идут работы по восстановлению.

- В ДК «Булат», Музее истории и культуры, в отделении техникума технологий и экономики, Социальном фонде подрядчик обещает сегодня начать работы по ремонту повреждений, - сообщил Олег Решетников.

Кроме того, идет подача холодной и горячей воды, после аварийных отключений насосную станцию, очистные сооружения, котельные удалось запустить. Специалисты устранили повреждения на теплотрассе.

Трамвайное движение, по словам главы, восстановлено не до конца.

- Поручил усилить автобусами участки, где движение трамваев временно приостановлено, - говорит Решетников. - Ситуация серьезная, но контролируемая.

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