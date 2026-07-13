В Барнауле две молодые женщины погибли из-за пьяного мужчины

Водитель иномарки был пьян Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

На улице Власихинской в Барнауле утром 13 июля произошла смертельная авария с тремя автомобилями.

Как сообщает amic.ru, пьяный мужчина на Mercedes-Benz C200 проехал на красный сигнал светофора и врезался в Toyota Corolla. После столкновения Mercedes отбросило на стоявший у обочины «Камаз».

Погибли две пассажирки Mercedes. Одной было 32, второй 20 лет. Водитель иномарки получил травмы, но остался жив. Сейчас он находится в больнице.

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