Пришлось отдать втрое больше: в Челябинской области военнослужащего уличили в краже

Контрактник ненадолго получил 150 тыс. рублей, но вскоре ему пришлось отдать уже 450 тыс. рублей Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области суд признал военнослужащего виновным в краже.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», контрактник обманул сослуживца, тайком зашел в его банковское приложение и перевел на свой счет 150 тыс. рублей.

После того, как махинация раскрылась, контрактник вернул все деньги и еще 200 тыс. заплатил сослуживцу дополнительно в качестве компенсации морального вреда.

Челябинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему в качестве наказания штраф в 100 тыс. рублей.

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