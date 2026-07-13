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НовостиОбщество13 июля 2026 10:28

Пришлось отдать втрое больше: в Челябинской области военнослужащего уличили в краже

В Челябинской области контрактник украл у сослуживца 150 тысяч рублей
Анастасия ТРОФИМОВА
Контрактник ненадолго получил 150 тыс. рублей, но вскоре ему пришлось отдать уже 450 тыс. рублей

Контрактник ненадолго получил 150 тыс. рублей, но вскоре ему пришлось отдать уже 450 тыс. рублей

Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области суд признал военнослужащего виновным в краже.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», контрактник обманул сослуживца, тайком зашел в его банковское приложение и перевел на свой счет 150 тыс. рублей.

После того, как махинация раскрылась, контрактник вернул все деньги и еще 200 тыс. заплатил сослуживцу дополнительно в качестве компенсации морального вреда.

Челябинский гарнизонный военный суд назначил военнослужащему в качестве наказания штраф в 100 тыс. рублей.

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