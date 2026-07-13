«Такая жарища стоит, а ничего не работает»: челябинцев возмутил отключенный сухой фонтан у ЮУрГУ

Фото: Татьяна Стерхова

В редакцию КП-Челябинск обратились обеспокоенные горожане с вопросами о неработающем фонтане в центре Челябинска. По их словам, фонтан отключен с прошлой недели.

- Очень любили сюда приходить с дочкой, прохладно, интересно малышке, - возмущается Ирина. – А тут уже два раза приезжали и тишина. Такая жарища стоит, а ничего не работает.

Фото: Татьяна Стерхова

Как объяснил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев, поломка возникла из-за проблемы с электричеством:

- Устраняем. Точный срок запуска фонтана назвать сложно, ищем место прорыва.

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