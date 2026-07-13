На озере Тургояк женщину с ребенком унесло волнами на сапборде

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

На озере Тургояк во время шторма 11 июля потребовалось выручать 36-летнюю женщину с 13-летним ребенком.

Отдыхающие без спасательных жилетов отправились плавать на сапборде. Когда погода резко испортилась, волны и ветер стали относить купальщиков от берега.

Оставшиеся на суше люди вызвали спасателей, а те поплыли искать пострадавших на катере.

Как рассказали в региональной Поисково-спасательной службе, женщину и мальчика отыскали и отвезли на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.

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