590 домов в Челябинске со вторника останутся без горячей воды

Фото: Дмитрий СМИРНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске во вторник, 14 июля, начнется четвертый этап гидравлических испытаний. Опрессовки затронут 590 многоквартирных домов и 91 учреждение социальной сферы в трех районах — Калининском, Курчатовском и Центральном. Перечень адресов доступен на сайте администрации Челябинска.

— Плановые работы продлятся две недели. Если возникнут аварийные ситуации или потребуется дополнительный ремонт, срок могут увеличить, — пояснили в мэрии.

Челябинцам также рекомендуют на время опрессовок перекрывать горячий вентиль, чтобы избежать перерасхода воды и, соответственно, лишних сумм в квитанции.

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