Последствия урагана: непогода повлияла на вывоз отходов в Златоусте

Фото: ЦКС

В минувшую пятницу на Златоуст обрушился мощный ураган. Ветер был такой силы, что валил деревья, вырывал столбы и обрывал провода. Последствия стихии до сих пор устраняются, это серьезно влияет на работу коммунальщиков – вывоз отходов в некоторых частях города пока затруднен.

Наиболее проблемными оказались районы малоэтажной застройки: Демидовка, старая часть города и район вокзала. Из-за поваленных деревьев и столбов мусоровозы не могут проехать к некоторым контейнерным площадкам, к 7 точкам доступ полностью перекрыт. Также последствия урагана не позволили выполнить в полном объеме бесконтейнерный сбор отходов.

- Как только городские службы завершат расчистку завалов на дорогах, наши экипажи незамедлительно выдвинутся к проблемным точкам. В настоящее время водители работают в усиленном режиме, делая все возможное, чтобы добраться до площадок и вывезти накопления ТКО, – отметил директор Карабашского кластера ЦКС Кирилл Кобзев.

В ЦКС просят жителей с пониманием отнестись к задержкам вывоза из-за последствий стихии. Ситуация находится на постоянном контроле, в ближайшее время вывоз отходов вернется в обычный график.