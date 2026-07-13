«Тролли должны умереть голодными»: украинцы устроили травлю женщине-волонтеру, помогающей бойцам СВО

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский волонтер Оксана Феткуллина возит гуманитарку на фронт. В поездках «за ленточку» она видела обстрелы Донбасса и своими глазами результаты работы ВСУ. А в социальных сетях ее поливают оскорблениями.

Как сообщает издание «Губерния», Оксана Феткуллина курирует направление «груз 200» в комитете солдатских матерей с 2016 года. Звонки от родных погибших поступают из всех регионов страны, от Владивостока до Калининграда. Женщина берет трубку даже в три часа ночи.

В 2022 году она присоединилась к организации «Вместе» – Копейск – Южный Урал. Волонтеры собирают заявки от бойцов и закупают инструменты, медикаменты, памперсы для госпиталей. Иногда на собранные деньги покупают автомобили. В поездки за «ленточку» выезжают только тогда, когда закрывают все запросы.

– На передовую едем только когда понимаем, что приобрели все, что необходимо, – рассказала Оксана. – Мы не можем поехать «за ленточку», зная, что заявка бойцов полностью не закрыта. Но если раньше достаточно быстро закрывали все заявки, то в последнее время начались сложности. Не получается собрать нужную сумму. А волонтеры не могут всю свою зарплату тратить на гуманитарную помощь, ведь у всех свои семьи и финансовые обязательства.

Параллельно Феткуллина столкнулась с травлей в соцсетях. Под постами организации появляются однотипные оскорбительные сообщения от украинцев. Она не вступает в переписку и блокирует авторов.

– Кто-то таким способом – публикуя оскорбительные посты в интернете – деньги зарабатывает, 15 рублей за пост, а кто-то действительно унижает только потому, что хочется кому-то сделать больно, навредить. Удивительно, но в мире есть люди, которым хорошо только когда они другим плохо сделали. Для себя решила: не буду реагировать на оскорбления. Тролли должны умереть голодными, – отметила она, поясняя, что не хочет кормить их эмоциями.

Ее брат Альберт ушел добровольцем в феврале 2025 года. В марте он участвовал в операции «Поток» под Суджей. При выходе из газопровода он и сослуживец отвлекли на себя дроны ВСУ, чтобы дать выйти основному подразделению. Оба погибли.

Альберт Феткуллин посмертно награжден орденом Мужества. Он похоронен на Аллее Славы Преображенского кладбища в Челябинске.

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