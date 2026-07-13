В Еманжелинске появится Аллея Славы в честь участников СВО

Фото: Екатерина Медведева

В Еманжелинске идет строительство Аллеи Славы, где будут увековечены горожане-участники специальной военной операции. Идея возведения мемориального комплекса принадлежит Андрею Лифантьеву, Павлу Боженко и Евгению Кирееву — депутатам собрания округа, принимавшим участие в СВО, поддержку проекту на голосовании оказали и местные жители.

На данный момент почти завершены бетонные работы, на аллее предстоит уложить гранитную брусчатку и облицовку, смонтировать опоры освещения. Центральное место на ней займет бронзовая скульптура бойца в современном снаряжении и с автоматом - она уже изготовлена. В дальнейшем благоустройство ждет и прилегающий парк. Планируется установка образцов военной техники.

Проект реализуется по программе инициативного бюджетирования при поддержке губернатора Алексея Текслера.

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