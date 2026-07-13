Четыре 200-балльника ЕГЭ из Челябинска получили награды от Алексея Текслера

Фото: Министерство образования и науки Челябинской области

Министр образования Челябинской области Виталий Литке вручил поощрительные письма от губернатора Алексея Текслера челябинским школьникам, набравшим максимальные баллы на ЕГЭ по двум предметам. Наград были удостоены Алиса Богомолова, Ульяна Угольникова из лицея №35 и Софья Косарева из лицея №97, которые получили по 100 баллов за экзамены по химии и биологии и Егор Ламзи из ФМЛ №31, сдавший на 200 баллов математику и информатику.

— Вы достигли больших результатов, ответственно готовились по очень серьезным предметам. Однако сейчас для вас все только начинается. Полученный результат должен стать прочным фундаментом для выстраивания будущей профессиональной траектории, — сказал на церемонии глава Минобрнауки региона.

Других 200-балльников ранее лично поздравил губернатор Алексей Текслер на «Атомном выпускном».

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